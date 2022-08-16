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Mert Müldür sakatlandı

Sassuolo forması giyen Mert Müldür, Juventus maçının henüz başında sakatlık geçirdi. Milli futbolcu sedye ile oyundan alındı.

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Haber Merkezi AA
Mert Müldür sakatlandı
Mert oyundan çıkarken büyük üzüntü yaşadı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında Juventus, Sassuolo'yu 3-0 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi takım 26. dakikada yeni transferi Arjantinli Angel Di Maria ile 1-0 öne geçti.

43. dakikada Sırp golcü Dusan Vlahovic, penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Juventus'un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının hemen başında siyah-beyazlılar, Vlahovic ile bir gol daha bularak farkı 3'e yükseltti: 3-0.

Müsabakada başka gol olmayınca Juventus, Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek, 2022-2023 sezonuna galibiyetle giriş yaptı.

Mert Müldür 7. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı

Bu arada, Sassuolo kadrosundaki milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan, Juventus maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Milli oyunculardan Müldür, maçın 7. dakikasında sakatlanarak sahadan sedye ile ayrılmak zorunda kaldı. Müldür, yerini Jeremy Toljan'a bıraktı.

Kaan Ayhan ise 90 dakika mücadele etti.

Mert Müldür'ün sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Mert Müldür'ün sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Napoli ve Juve zirvede

Serie A'nın ilk haftasında bugün oynanan bir diğer müsabakada ise Napoli, deplasmanda Hellas Verona'yı 5-2 yendi ve 3 puan aldı.

Bu skorlar doğrultusunda Napoli ve Juventus, gol averajıyla ligin zirvesinde yer aldı.


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