Messi bir rekoru daha kırdı

Katar'da düzenlen 2022 Dünya Kupası'nda final günü geldi. Saat 18.00'de başlayacak maçta Messi'li Arjantin, Mbappe'li Fransa ile karşılaşıyor.

Bu muhteşem karşılaşmada herkesin gözü Messi de olacak. Diğer taraftan süper star, bir rekoru daha kırdı.

Arjantin formasıyla 172. maçına çıkmaya hazırlanan Lionel Messi, Arjantin formasıyla en çok maça çıkan isim konumunda.

Rekorların adamı

Arjantin'de önder olarak görülen Messi, Fransa karşısında penaltıdan 23. dakikada kaydettiği golle rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

🇦🇷Messi'nin Dünya Kupası serüveni böyle başlamıştı....



Sizce nasıl bitecek❓pic.twitter.com/bwBWpayNaF — SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022

Beşinci Dünya Kupası'nda ikinci finaline çıkacak yıldız, Fransa'ya attığı golle Dünya Kupası'nın son 16 turunda, çeyrek finalinde, yarı finalinde ve finalinde gol atan ilk ve tek futbolcu oldu.

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Messi'nin rekoru kırdığı penaltı golü.

Messi, son 16'da Avustralya'ya, çeyrek finalde Hollanda'ya ve yarı finalde Hırvatistan'a gol attı. Arjantinli yıldız, grup aşamalarında da 2 gol atmıştı.

Lionel Messi diğer taraftan Lothar Matthaus'u geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu. Dünya yıldızı altın ayakkabıyı da kazanmaya çok yakın.

Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı golle 11. Dünya Kupası golünü atarak, Gabriel Batistuta'nın 10 gollük rekorunu kırmıştı.



Brezilyalı efsane futbolcu Cafu: "Finalde Messi'yi ve dolayısıyla Arjantin'i destekliyorum" pic.twitter.com/3VgVUDkisH — SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022

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