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Messi bir rekoru daha kırdı

Dünya Kupası'nda finalde Fransa ile karşılaşacak Arjantin'de gözler kuşkusuz Lionel Messi'nin üzerinde. 35 yaşındaki dünya yıldızı, turnuvada kırdığı rekorlara Fransa maçında bir yenisini daha ekledi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Messi Fransa ile oynanan Dünya Kupası finalinde bir rekoru daha kırdı!
Messi, Arjantin formasıyla 171 maçta 96 gol 55 asist yaptı.

Katar'da düzenlen 2022 Dünya Kupası'nda final günü geldi. Saat 18.00'de başlayacak maçta Messi'li Arjantin, Mbappe'li Fransa ile karşılaşıyor.

Bu muhteşem karşılaşmada herkesin gözü Messi de olacak. Diğer taraftan süper star, bir rekoru daha kırdı.

Arjantin formasıyla 172. maçına çıkmaya hazırlanan Lionel Messi, Arjantin formasıyla en çok maça çıkan isim konumunda.
Arjantin formasıyla 172. maçına çıkmaya hazırlanan Lionel Messi, Arjantin formasıyla en çok maça çıkan isim konumunda.

Rekorların adamı

Arjantin'de önder olarak görülen Messi, Fransa karşısında penaltıdan 23. dakikada kaydettiği golle rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Beşinci Dünya Kupası'nda ikinci finaline çıkacak yıldız, Fransa'ya attığı golle Dünya Kupası'nın son 16 turunda, çeyrek finalinde, yarı finalinde ve finalinde gol atan ilk ve tek futbolcu oldu.

Messi'nin rekoru kırdığı penaltı golü.
Messi'nin rekoru kırdığı penaltı golü.
  • Messi, son 16'da Avustralya'ya, çeyrek finalde Hollanda'ya ve yarı finalde Hırvatistan'a gol attı. Arjantinli yıldız, grup aşamalarında da 2 gol atmıştı.

Lionel Messi diğer taraftan Lothar Matthaus'u geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu. Dünya yıldızı altın ayakkabıyı da kazanmaya çok yakın.

Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı golle 11. Dünya Kupası golünü atarak, Gabriel Batistuta'nın 10 gollük rekorunu kırmıştı.
Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı golle 11. Dünya Kupası golünü atarak, Gabriel Batistuta'nın 10 gollük rekorunu kırmıştı.

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