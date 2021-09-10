Messi hat-trick yaptı, Pele'yi geçti

Güney Amerika Elemelerinde Arjantin, sekizinci maçında sahasında Bolivya'yı ağırladı.
34 yaşındaki Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.
Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 gol atan Messi, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını aldı.
Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele, 77 gol atmıştı.
Messi'nin Bolivya karşısında attığı goller:
⚽ Eliminatorias #Qatar2022
🇦🇷 🇧🇴 Messi encara por el medio de la cancha y tras meter un caño remata y vence a Lampe para abrir el marcador para poner adelante a Argentina por 1 - 0 ante Bolivia.
🎥 @TV_Publica pic.twitter.com/DlDqQgtfEr
⚽ Eliminatorias #Qatar2022
⚽ Eliminatorias #Qatar2022
🇦🇷 🇧🇴 Gran jugada colectiva entre Messi y Di María para la definición del gol de Argentina, que además ubica al capitán albiceleste como el máximo anotador de selecciones nacionales de Sudamérica en la historia con 78 tantos
🎥 @TV_Publica pic.twitter.com/ZNfvfSgoyo
⚽ Eliminatorias #Qatar2022
⚽ Eliminatorias #Qatar2022
🇦🇷 🇧🇴 Messi cierra el partido con su tercer gol
Argentina venció a Bolivia por 3 a 0 con una noche memorable del capitán
🎥 @TV_Publica pic.twitter.com/byLf5VzIO5
⚽ Eliminatorias #Qatar2022