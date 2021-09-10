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Messi hat-trick yaptı, Pele'yi geçti

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu.

Haber Merkezi AA
Messi hat-trick yaptı, Peleyi geçti
Takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Güney Amerika Elemelerinde Arjantin, sekizinci maçında sahasında Bolivya'yı ağırladı.

34 yaşındaki Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.

Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 gol atan Messi, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını aldı.

Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele, 77 gol atmıştı.

Messi'nin Bolivya karşısında attığı goller:

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