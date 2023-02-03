Dünya Kupası arasında Antalya'ya gelen ve Regnum Carya'da kamp yapan İtalya Serie A'nın lideri Napoli'nin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Eljif Elmas, açıklamalarda bulundu. Elmas, "İnşallah bu sezon Fenerbahçe şampiyon olur. Hem Fenerbahçe, hem de Napoli'nin şampiyonluğu müthiş olur" dedi. Eljif Elmas ayrıca, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında da konuştu.