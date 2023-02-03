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Mesut Özil
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil sakatlığını atlatıktan sonra dün oynanan Kayserispor maçına ilk 11'de başladı.
Sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyemeyen Mesut Özil'in futbolu bırakacağı iddia edilirken kulüpten ya da oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi.
Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, bu sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.
Başakşehir'le bu sezon 8 maçta süre alan Mesut Özil, gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Futbol kariyerine Rot-Weiss Essen'in altyapısında başlayan Mesut Özil, sonrasında Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal formalarını giymişti.
Mesut Özil'in kariyerinde Dünya Kupası, La Liga, F.A. Cup, İspanya Süper Kupa, Community Shield ve Almanya Kupası şampiyonlukları bulunuyor.