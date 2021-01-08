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Mesut Özil'in amcası konuştu: Ben de mutlu oldum

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil, yeğenin Türkiye'de futbol hayatına devam etmesinin kendisini ve hemşehrilerini mutlu edeceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Arsenal formasıyla toplamda 254 maça çıkan Mesut Özil, 44 gol atarken 77 de asist yaptı.

Arsenal formasıyla toplamda 254 maça çıkan Mesut Özil, 44 gol atarken 77 de asist yaptı.

Dünyaca ünlü Türk futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı yönündeki iddialar memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de heyecana neden oldu. Özil'in hemşehrileri, transfer konusunda çıkan haberleri ilgiyle takip etmeye başladı. Transfer konusunda Fenebahçe'den ve Özil kanadından henüz resmi bir açıklamada gelmese de, Devrekli hemşehrileri Mesut Özil'in futbol hayatını Türkiye'de ve Fenerbahçe'de devam ettirecek olmasından mutlu olduklarını söyledi.

Amca Özil: Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylemişti

İlçeye bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil muhtemel transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeğeniyle her zaman gurur duyduğunu ifade eden amca Özil, Fenerbahçe'de futbol oynaması durumunda mutluluk duyacağını belirterek, şöyle dedi:

  • "Çok gurur verici bir şey. Kendisi Avrupa'da oynarken. Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti. Mesut, Türkiye'de Devrek'te ve köyde sevilen birisi. Tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. İnşallah gelir oynar Türkiye'mizde. Kendisine başarılar dilerim. Ben de mutlu oldum. Devrek halkı Mesut'u çok seviyor. Buraya geldiği zaman herkes güzel karşılıyor. O da Devrek'i, köylüsünü ve halkını çok seviyor."

Fenerbahçe forması imzalarken 'İşte bu' demiş

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da ilçe şehir stadyumunun bulunduğu 'Mesut Özil Caddesi' önünde açıklamalarda bulundu. Kendisinin de bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve transfer nedeniyle çifte mutluluk duyduğunu ifade eden Bozkurt, "Devrekli olduğunu hiçbir zaman unutmayan, Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmayan ve bununla ilgili bedeller de ödemiş bir hemşehrimiz. Ben de Fenerbahçeliyim. Benim için ayrı bir mutluluk oldu. Yıllar önce Devrek'e geldiğinde Fenerbahçe forması imzalatmıştım. Bana 'İşte bu' demişti. Kendisi Devrekli olmanın gururunu yaşıyor. Biz de onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt
DHA

"Fenerbahçe'de güzel başarılara imza atacak"

Vatandaşlardan Aydın Cozur, Mesut Özil'in Devrek'in önemli bir değeri olduğunu dile getirdi. Özil'in dünyaca ünlü bir futbolcu olduğunu anlatan Cozur, "Eminim Fenerbahçe'de güzel başarılara imza atacak. Biz gururluyuz. Türkiye'nin her tarafı güzel. Zonguldak çocuğu olması önemli değil. Önemli olan Türkiye'den böyle insanların yetişmesi. Türkiye'nin gururudur Mesut Özil" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesinin ardından teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, Mesut Özil ile ilgili transfer iddialarını yalanlamadı ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını açıkladı.Erol Bulut'un Mesut Özil ile ilgili açıklamaları şu şekilde;"Mesut Özil ismi sosyal medyada çok konuşuluyor. İlerleyen günlerde kendisi ve diğer isimlerle ilgili olan şeylere bakacağız. Şu anda Mesut Özil ile ilgili bir şey söyleyemem. Gerçekleşirse bakarız"DC United'ın inanılmaz transfer teklifiMLS ekibi DC United, Mesut Özil için futbol tarihindeki en flaş transfer tekliflerden birini yaptı. İşte o teklife dair detaylar;Fenerbahçe&#39;ye transfer olacağı iddia edilen Mesut Özil için MLS ekibi DC United, futbol tarihinin en dikkat çekici sözleşme tekliflerinden birini sundu pic.twitter.com/PCmLBbrAuC&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 7, 2021

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