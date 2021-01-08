Mesut Özil'in amcası konuştu: Ben de mutlu oldum

Dünyaca ünlü Türk futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı yönündeki iddialar memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de heyecana neden oldu. Özil'in hemşehrileri, transfer konusunda çıkan haberleri ilgiyle takip etmeye başladı. Transfer konusunda Fenebahçe'den ve Özil kanadından henüz resmi bir açıklamada gelmese de, Devrekli hemşehrileri Mesut Özil'in futbol hayatını Türkiye'de ve Fenerbahçe'de devam ettirecek olmasından mutlu olduklarını söyledi.

Amca Özil: Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylemişti

İlçeye bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil muhtemel transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeğeniyle her zaman gurur duyduğunu ifade eden amca Özil, Fenerbahçe'de futbol oynaması durumunda mutluluk duyacağını belirterek, şöyle dedi:

"Çok gurur verici bir şey. Kendisi Avrupa'da oynarken. Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti. Mesut, Türkiye'de Devrek'te ve köyde sevilen birisi. Tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. İnşallah gelir oynar Türkiye'mizde. Kendisine başarılar dilerim. Ben de mutlu oldum. Devrek halkı Mesut'u çok seviyor. Buraya geldiği zaman herkes güzel karşılıyor. O da Devrek'i, köylüsünü ve halkını çok seviyor."

💥Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklamalar



🗣️Cevdet Özil: Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de futbol oynayacağını söylemişti pic.twitter.com/qsdoKuZUM0 — DHA Spor (@dhaspor) January 8, 2021

Fenerbahçe forması imzalarken 'İşte bu' demiş

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da ilçe şehir stadyumunun bulunduğu 'Mesut Özil Caddesi' önünde açıklamalarda bulundu. Kendisinin de bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve transfer nedeniyle çifte mutluluk duyduğunu ifade eden Bozkurt, "Devrekli olduğunu hiçbir zaman unutmayan, Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmayan ve bununla ilgili bedeller de ödemiş bir hemşehrimiz. Ben de Fenerbahçeliyim. Benim için ayrı bir mutluluk oldu. Yıllar önce Devrek'e geldiğinde Fenerbahçe forması imzalatmıştım. Bana 'İşte bu' demişti. Kendisi Devrekli olmanın gururunu yaşıyor. Biz de onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Fenerbahçe'de güzel başarılara imza atacak"

Vatandaşlardan Aydın Cozur, Mesut Özil'in Devrek'in önemli bir değeri olduğunu dile getirdi. Özil'in dünyaca ünlü bir futbolcu olduğunu anlatan Cozur, "Eminim Fenerbahçe'de güzel başarılara imza atacak. Biz gururluyuz. Türkiye'nin her tarafı güzel. Zonguldak çocuğu olması önemli değil. Önemli olan Türkiye'den böyle insanların yetişmesi. Türkiye'nin gururudur Mesut Özil" dedi.