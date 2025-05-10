Metin Öztürk'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama: 'Ne yapacağımızı görürsünüz'

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, şampiyonlukla ilgili kesinleşmiş bir şeyin olmadığını ve 3 maçlarının daha olduğunu dile getirerek, "Dursun Başkanımız daha önce açıkladı. Kesinleşmiş bir şey yok. 3 maçımız daha var. Bir tane Türkiye Kupası finalimiz var. Onun için bu 4 finali de en iyi şekilde geçirmek üzere çabalarımızı devam ettiriyoruz. Kimsenin mutlu olmadığı sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz. Dünkü maçın hakem yönetimi de sezonun bir özeti gibiydi. 8 kişi kalması gereken bir takım takipçimiz, yıllardır aynı takibi sürdürüyor. Takipçimiz dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimi ile maçı 11 kişi tamamladılar. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz. Bugün takımımız iyi bir maç oynadı. Okan hocamız futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Çarşamba Türkiye’nin en büyük iki kulübü bir final oynayacaklar. Türkiye’nin iki büyük kulübünün oynayacağı final kim hak ediyorsa o kazansın. Bugün Trabzonspor yönetimi her zaman olduğu gibi Ertuğrul Doğan Başkan bizi harika ağırladı. Maç sonrası centilmence tebrik etti. Trabzon taraftarı her zamanki konukseverliği ile harikaydı" şeklinde konuştu.