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MHK'de iki istifa

MHK'de iki istifa

15:3816/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
IHA
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Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım’ın görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

MHK üyeleri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım görevlerinden ayrıldı.


MHK’nın resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kamuoyu ile daha önce paylaşılan, TFF Yönetim Kurulu’nun MHK’nin şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, Kurul Üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz. Ayrıca daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir" denildi.





#TFF
#Merkez Hakem Kurulu
#Ahmet Şahin
#Yunus Yıldırım

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