Spor Fenerbahçeden ayrılan Michael Freyin bonservis ücreti dudak uçuklattı
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Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey'in bonservis ücreti dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve sezon başında Royal Antwerp'e 2 milyon euro karşılığında transfer olan Michael Frey, yeni takımında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Belçika ekibi, İsviçreli oyuncuyu isteyen kulüpler için bonservis miktarını da belirledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Michael Freyin bonservis ücreti dudak uçuklattı
Michael Frey'in güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro

Fenerbahçe'nin 2018 yılında FC Zürich'ten 2.64 milyon euro karşılığında transfer ettiği Michael Frey, sarı-lacivertli takımda istenilen performansı sergileyememişti. Daha sonra kiralık olarak farklı takımlara gönderilen 27 yaşındaki oyuncu, sezon başında da 2 milyon euro karşılığında Royal Antwerp'e transfer oldu.

Michael Frey'in bonservis ücreti dudak uçuklattı: 15 milyon euro

Belçika ekibinde bu sezon ligde 24 maçta, 18 gol ve 3 asistle oynayan Frey, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Akşam'da yer alan habere göre de Antwerp, 2 milyon euroya aldığı oyuncunun bonservis bedelini ise 15 milyon euro olarak belirledi.

  • Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Michael Frey, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada, 5 gol ve 1 asistle oynamıştı.

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