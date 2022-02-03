Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey'in bonservis ücreti dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin 2018 yılında FC Zürich'ten 2.64 milyon euro karşılığında transfer ettiği Michael Frey, sarı-lacivertli takımda istenilen performansı sergileyememişti. Daha sonra kiralık olarak farklı takımlara gönderilen 27 yaşındaki oyuncu, sezon başında da 2 milyon euro karşılığında Royal Antwerp'e transfer oldu.

Michael Frey'in bonservis ücreti dudak uçuklattı: 15 milyon euro

Belçika ekibinde bu sezon ligde 24 maçta, 18 gol ve 3 asistle oynayan Frey, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Akşam'da yer alan habere göre de Antwerp, 2 milyon euroya aldığı oyuncunun bonservis bedelini ise 15 milyon euro olarak belirledi.

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Michael Frey, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada, 5 gol ve 1 asistle oynamıştı.

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