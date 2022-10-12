UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'nın misafiri olacak. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus sakat oyuncular nedeniyle ilk 11’de fazla rotasyona gidemeyecek.
Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King’in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin AEK maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'de UEFA'ya yapılan açıklamada, AEK maçının kamp kadrosunda şu isimlerin olduğu ifade edildi:
Altay, Ertuğrul, İrfan Can, Osayi, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Yiğit Efe, Alioski, Ferdi, İsmail, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Rossi, Arda, İrfancan, Valencia, Pedro, Batshuayi
- Miha Zajc kadroda yok
- Fenerbahçe'de Miha Zajc adale ağrısı nedeni ile AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda yer almadı.
📋 AEK Larnaca maçı kamp kadromuz. #AEKvFB #UEL pic.twitter.com/mYf6hzo8HO
📋 AEK Larnaca maçı kamp kadromuz. #AEKvFB #UEL pic.twitter.com/mYf6hzo8HO— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 12, 2022