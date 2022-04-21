Miha Zajc'a Bologna talip

İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg’i bu yaz 20-25 milyon Euro aralığında bir fiyata satmayı hedefleyen Bologna, bu oyuncunun yerini Miha Zajc ile doldurmayı hedefliyor. Bologna’nın Sloven orta saha oyuncusu için Fenerbahçe’ye 5 milyon Euro bonservis bedeli önerisinde bulunduğu, pazarlıkların durumuna göre fiyatı artırabileceği belirtildi.

Kariyerinde Empoli ve Genoa gibi Serie A kulüpleri olan Zajc, bu sezon kariyerinin en verimli performanslarından birini gösterdi ve 27 lig maçında 8 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe, Zajc’ı Ocak 2019’da Empoli’den 3.5 milyon Euro bonservisle transfer etmişti. İtalyan kulüplerinden Sampdoria ve Atalanta da Sloven oyuncuyu listesine ekleyen takımlar arasında yer alıyor.

REKLAM

SPOR Yükselişin sırrı Zajc-Crespo



