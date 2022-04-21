Miha Zajc'a Bologna talip

İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg’i bu yaz 20-25 milyon Euro aralığında bir fiyata satmayı hedefleyen Bologna, bu oyuncunun yerini Miha Zajc ile doldurmayı hedefliyor. Bologna’nın Sloven orta saha oyuncusu için Fenerbahçe’ye 5 milyon Euro bonservis bedeli önerisinde bulunduğu, pazarlıkların durumuna göre fiyatı artırabileceği belirtildi.
Kariyerinde Empoli ve Genoa gibi Serie A kulüpleri olan Zajc, bu sezon kariyerinin en verimli performanslarından birini gösterdi ve 27 lig maçında 8 gol atıp, 1 de asist yaptı.
Fenerbahçe, Zajc’ı Ocak 2019’da Empoli’den 3.5 milyon Euro bonservisle transfer etmişti. İtalyan kulüplerinden Sampdoria ve Atalanta da Sloven oyuncuyu listesine ekleyen takımlar arasında yer alıyor.