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Spor Miha Zajca Bologna talip
TRANSFER

Miha Zajc'a Bologna talip

Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Miha Zajc’a İtalya Serie A takımlarından Bologna talip oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Miha Zajca Bologna talip
Zajc'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4.7 milyon euro.

İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg’i bu yaz 20-25 milyon Euro aralığında bir fiyata satmayı hedefleyen Bologna, bu oyuncunun yerini Miha Zajc ile doldurmayı hedefliyor. Bologna’nın Sloven orta saha oyuncusu için Fenerbahçe’ye 5 milyon Euro bonservis bedeli önerisinde bulunduğu, pazarlıkların durumuna göre fiyatı artırabileceği belirtildi.

Kariyerinde Empoli ve Genoa gibi Serie A kulüpleri olan Zajc, bu sezon kariyerinin en verimli performanslarından birini gösterdi ve 27 lig maçında 8 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe, Zajc’ı Ocak 2019’da Empoli’den 3.5 milyon Euro bonservisle transfer etmişti. İtalyan kulüplerinden Sampdoria ve Atalanta da Sloven oyuncuyu listesine ekleyen takımlar arasında yer alıyor.

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