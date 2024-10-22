Yaz transfer sezonunda PSG’den Real Madrid’e transfer olan Kylian Mbappe İspanya basınında gündemden düşmüyor. Real Madrid yıldız futbolcunun son günlerde hakkında çıkan haberlerden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Bir İspanyol gazeteci Real’in Fransız futbolcuyu transfer ettiği için pişman olduğunu iddia etti. İşte detaylar.