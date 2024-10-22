Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında evinde Club Brugge ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.45’te oynanacak karşılaşma tabii spor ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Milan ve Club Brugge tarihinde 7. kez karşılaşacak. Bu maçlarda Milan 3 galibiyet Club Brugge ise 2 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Milan - Club Brugge maçı şifresiz mi hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Milan - Club Brugge canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…
Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Milan evinde Club Brugge’u konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi’ne 2’de 0 ile başlayan Milan zorlu rakibi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Oynadığı 2 maçta 1 galibiyet alan Club Brugge ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Milan - Club Brugge maçı şifresiz mi hangi kanalda yayınlanıyor? Milan - Club Brugge maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.