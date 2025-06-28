Milan'dan flaş Kyle Walker kararı

İtalyan Kupası çeyrek final maçında AC Milan ve AS Roma takımları Milano'daki San Siro Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçta Milan oyuncusu Kyle Walker de forma giydi.
İtalyan ekibi Milan, 34 yaşındaki sağ bek Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını duyurdu.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı. 34 yaşındaki sağ bek, ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Milan'a transfer olmuştu.
Kyle Walker, 2017'de Tottenham'dan transfer olduğu Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanmıştı.
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