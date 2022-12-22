Spor 14 yaşındaki yıldız adayı Camardadan 485 gol
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14 yaşındaki yıldız adayı Camarda'dan 485 gol

Milan'da yeni bir yıldız adayı doğuyor. Akademide çıktığı maçlarda 500 yakın attığı golle şimdiden adından söz ettiren 14 yaşındaki Francesco Camarda, İtalyan kulübünün U19 takımına yükseldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milandan yeni bir yıldız yükseliyor: 89 maçta tam 485 gol, Francesco Camarda kimdir?
Francesco Camarda, Milan akademisinde çıktığı 89 maçta 485 gole imza attı.

Milan'da yeni bir Zlatan Ibrahimovic çıkıyor. Akademide çıktığı maçlarda yaklaşık 500 gol atan Francesco Camarda şimdiden tüm Avrupa'nın ilgisini çekmiş durumda.

Tam 485 gol

Akademide çıktığı 89 maçta 485 gol atan 14 yaşındaki Camarda Milan'ın U19 takımına yükseltildi. Zlatan Ibrahimovic ile fotoğrafı olan yıldız adayının gol becerileri de İsveçli yıldızı andırıyor.

Francesco Camarda ve Zlatan Ibrahimovic
Francesco Camarda ve Zlatan Ibrahimovic

Abate'nin takımına geçti

Bir dönem Milan'da sağ bek olarak görev alan Ignazio Abate'nin çalıştırdığı Milan U19 takımına yükselen Camarda tek isim değil. Mattia Liberali ile Nirash Perera da bu takıma yükseltilen gençler.

Camarda - İtalya U19
Camarda - İtalya U19
  • Diğer taraftan Camarda, kısa süre önce İtalya U15 takımında ilk maçına çıktı ve Letonya'ya karşı 23 dakikada hat-trick yaptı.

Yaşıtlarına göre üstün görünen fiziği, Francesco'nun 20'li yaşlarında neler yapacağını şimdiden merak ettiriyor.
Yaşıtlarına göre üstün görünen fiziği, Francesco'nun 20'li yaşlarında neler yapacağını şimdiden merak ettiriyor.

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