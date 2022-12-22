14 yaşındaki yıldız adayı Camarda'dan 485 gol

Milan'da yeni bir Zlatan Ibrahimovic çıkıyor. Akademide çıktığı maçlarda yaklaşık 500 gol atan Francesco Camarda şimdiden tüm Avrupa'nın ilgisini çekmiş durumda.
Tam 485 gol
Akademide çıktığı 89 maçta 485 gol atan 14 yaşındaki Camarda Milan'ın U19 takımına yükseltildi. Zlatan Ibrahimovic ile fotoğrafı olan yıldız adayının gol becerileri de İsveçli yıldızı andırıyor.
Abate'nin takımına geçti
Bir dönem Milan'da sağ bek olarak görev alan Ignazio Abate'nin çalıştırdığı Milan U19 takımına yükselen Camarda tek isim değil. Mattia Liberali ile Nirash Perera da bu takıma yükseltilen gençler.
- Diğer taraftan Camarda, kısa süre önce İtalya U15 takımında ilk maçına çıktı ve Letonya'ya karşı 23 dakikada hat-trick yaptı.