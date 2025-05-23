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Milli atlet Derya Kunur'un hedefi Avrupa 10.000 Metre Kupası

Milli atlet Derya Kunur'un hedefi Avrupa 10.000 Metre Kupası

12:0023/05/2025, Cuma
AA
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Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur, Çin'de düzenlenecek Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda yeni bir rekor kırmak için güne 30 kilometre koşarak antrenman yapıyor.
Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur, Çin'de düzenlenecek Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda yeni bir rekor kırmak için güne 30 kilometre koşarak antrenman yapıyor.

Muş'ta milli atlet Derya Kunur, her gün 30 kilometre koşarak Avrupa 10.000 Metre Kupası'na hazırlanıyor.

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 14 yıl önce atletizme başlayan 26 yaşındaki atlet, ulusal ve uluslararası birçok bir çok başarıya imza attı.


Portekiz'de 3 Şubat 2019'da Avrupa Kulüpler Kros ve 22 Mayıs 2023'te Samsun'da düzenlenen Yarı Maraton Türkiye Şampiyonalarında birincilik elde eden Derya, bu yıl 15 Şubat'ta Sırbistan'da gerçekleştirilen 29. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda da 3 bin metrede bronz madalya kazandı.


Elde ettiği derecelerle birçok şampiyonada ülkesinin bayrağını dalgalandıran başarılı sporcu, Avrupa Atletizm Birliği tarafından 24 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenecek Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda da Türkiye'yi temsil edecek.


Antrenörü Naim Koçlardan gözetiminde Şehir Stadı'nda antrenman yapan Derya, her gün 30 kilometre koşarak yarışa hazırlanıyor.



"Türkiye'yi iyi şekilde temsil edeceğim"


Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği Bölümü mezunu Derya Kunur, 13 yaşından beri aktif olarak spor yaptığını söyledi.


Avrupa, Balkan ve Türkiye'de birçok şampiyonluk elde ettiğini belirten milli atlet, Fransa'da ay yıldız formayla Türkiye'yi temsil edeceği için heyecanlı olduğunu ifade etti.


Başarılarında antrenörlerinin de etkisinin olduğunu anlatan Derya, "Genelde 3 bin metre engelli koşu yapıyorum. Kış sezonunda kros ve yarı maraton koşuyorum. Yaz sezonunda da 10 bin veya 3 bin engel koşuyorum. Şu an hedefim Fransa'da yapılacak Avrupa 10.000 Metre Kupası. Burada Türkiye'yi iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.


Fransa'da Türk bayrağını dalgalandırmak için elinden geleni yapacağını dile getiren Derya Kunur, şunları kaydetti:


"Hız kesmeden çalışmaya devam ediyorum. Günde yaklaşık 30 kilometre koşarak çift antrenman yapıyorum. Öğleden da sonra farklı tempo veya kuvvet bazında antrenman yaparak Fransa'daki yarışa hazırlanıyorum. Fransa'da gerçekleştirilecek yarışta ay yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. En büyük hedefim çok çalışıp dünya şampiyonu elde etmek. İnşallah hedefime ulaşırım."

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