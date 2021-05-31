Spor Milli Takım Türkiyedeki son hazırlık maçında berabere kaldı
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Milli Takım Türkiye'deki son hazırlık maçında berabere kaldı

A Milli Takımımız EURO 2020 öncesindeki ikinci hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takım Türkiyedeki son hazırlık maçında berabere kaldı
Milli Takım

A Milli Takımımız EURO 2020 öncesindeki ikinci hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar;

10.dakikada Saidou Sow’un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Jose Kante, sağ kanattan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kante’nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.

20. dakikada Mert Müldür, ceza alanı içinde kaleci Keita ile karşı karşıya kaldı. Keita meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.

26. dakikada Cengiz Ünder’in pasında topla buluşan Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası yayından vuruşu Mamadou Kane’nin müdahalesi ile uzaklaştı.

33. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder’in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Ozan Kabak’ın kafa ile indirdiği topu Saidou Sow müdahale ederek uzaklaştırdı.

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