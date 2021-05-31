Milli Takım Türkiye'deki son hazırlık maçında berabere kaldı

Teknoloji

Windows 10 Telefonunuz uygulaması daha geniş kapsama yayılıyor

Windows 10 ve Samsung akıllı telefonlar arasındaki bağ her geçen gün kuvvetlenmeye devam ediyor. Android telefonları bilgisayar üzerinden kontrol etmeyi sağlayan Telefonunuz uygulaması, yeni güncelleme sonrasında çok daha yetenekli hale geliyor.