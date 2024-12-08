Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'dan Çin'de bronz madalya

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılım yollarından Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nin ön elemesi olan organizasyon, Wuxi kentinde gerçekleştirildi.