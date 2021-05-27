Spor Milliler EURO 2020 öncesindeki ilk hazırlık maçını kazandı
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Milliler EURO 2020 öncesindeki ilk hazırlık maçını kazandı

A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesinde Alanya'da Azerbaycan ile hazırlık maçında karşılaştı. Milliler 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı. Ay-Yıldızlıların gollerini Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milliler EURO 2020 öncesindeki ilk hazırlık maçını kazandı
Milli Takım EURO 2020 öncesindeki ilk hazırlık maçını 2-1 kazandı.

A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesinde Alanya'da Azerbaycan ile hazırlık maçında karşılaştı. Milliler 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı. Ay-Yıldızlıların gollerini Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan attı.

Karşılaşmadan dakikalar;

6. dakikada milli takım gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı kornerde, arka tarafa açılan topa Kaan Ayhan kafayı vurdu. Savunmadan dönen topa, ceza sahası önünde bekleyen Orkun bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

GOL!

  • 28. dakikada ceza sahası sağında Abbas Hüseynov pasını Emin Makhmuov’a aktardı. Bu oyuncu gelişine sert vuruşunda top kaleci Altay’ı geçerek filelerle buluştu. 0-1

GOL!

  • 34. dakikada Orkun’un kullandığı serbest vuruşta topu Halil Dervişoğlu tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 1-1

GOL!

  • 44. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Merih şutunu çekti. Kaleci Balayev’den dönen topu kale önünde Kaan Ayhan tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Altay, Rıdvan ve Halil Dervişoğlu ilk maçına çıktı

  • Ay-yıldızlı ekipte üç futbolcu, A Milli Takım ile ilk maçlarına Azerbaycan karşısında çıktı. Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtlarına geçirdi.

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