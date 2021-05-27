Milliler EURO 2020 öncesindeki ilk hazırlık maçını kazandı

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Diyarbakır'da 'PKK' operasyonu: HDP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden HDP'nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı.