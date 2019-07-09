Minik şampiyon Efe Okur'un gözyaşlarına babası yetişti

Türkiye Motokros Şampiyonası 2. ayak Karcher Gönen Yarışı'nda 50 cc'de mücadele eden minik sporcu, finişe ulaşacağı sırada motosikletinde meydana gelen mekanik arıza nedeniyle yarışı motorunu iterek tamamlamak zorunda kaldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapılan yarışta geriye düşen ve gözyaşlarını tutamayan sporcuyu, her koşulda yanında olan babası Mehmet Murat Okur piste girerek teselli etti. Efe ise puan farkı ile 2'ncilik kupasını kazandı.

Motor sporundaki yeteneğiyle sporseverleri ilgisini çeken Efe Okur'un 3 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 7 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülüğü bulunuyor.





"Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum"

Minik sporcu, yarış sırasında yaşadıklarına, gelecekteki hayallerine dair açıklamalarda bulundu.

Efe, yarışı ilk sırada bitirmeyi hedeflediğini ancak bunu yapamadığını belirterek, talihsizliğin yaşandığı o anları şu şekilde anlattı;

"Yarışın ilk etabında birinci olup, sevinmiştim. Ancak ikinci yarış sırasında bir anda motorum durdu. Debriyajı bozulmuş. Sonra 2. olduğum için yani finişi motorumu iterek geçtiğim için üzüldüm. Biraz ağladım. Babam da geldi benim gözyaşlarımı sildi. Motorumun çalışmayacağını anlayınca 'Olur böyle şeyler, iterek yarışı tamamla' dedi. Ben de iterek tamamladım. Yarıştan sonra gidip birinci olan arkadaşımı tebrik ettim."

Sıradaki yarışın Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde olduğunu hatırlatan 7 yaşındaki Efe, "O yarışı kazanmak için çok sıkı çalışacağım. Bu şekilde birinci olabilirim. Motosikletim inşallah bu sefer de bozulmaz. Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Gelecekte antrenörüm Şakir Şenkalaycı ve Kenan Sofuoğlu gibi olmak istiyorum" diye konuştu.

Yarışlar sırasında sık sık kazalar geçirdiğini gülerek anlatan sporcu, "Yarışlarda çok düştüm. Bir kere düştüğümde Superman gibi uçuyordum. Orada biraz korktum. Karnımın üzerine düştüm. Biraz karnım ağrıdı. Sonra binip yine devam ettim. Bir de Gönen'de rampadan tam çıkarken uçtum ve yere çakıldım. Orada da motosikletimin gidonu yamuldu. Parkur hem kuru olduğu için hem de limitleri zorladığım için düşebiliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşıtlarından tabletlerini ellerinden bırakmasını isteyen Efe Okur, "Babam bana çok fazla destek veriyor. Annem ise birazcık korkuyor. Halen 'Bu sporu yapma' diyor. Anneme bir şey olmaz diyorum. Ancak kabul etmiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

"Efe'nin önünde uzun bir yol var"

Oğlu Efe'yi yarış sırasında teselli eden baba Mehmet Murat Okur, şunları ifade etti;

"O sırada tabii koşarak herkes Efe'nin yanına gidiyordu. Efe orada ağlıyordu. Yanına vardığımda ilk yaptığım şey gözyaşlarını silmek oldu. Ona 'Boş ver oğlum, sen devam et' dedim. Yarışı o şekilde bitirmek zorunda kaldı. Puan farkıyla da ikinci oldu. Takım arkadaşı Berat Destan'ın birinci olmasına da çok sevindi."

Efe'nin motor sporlarına başlama hikayesini anlatan Okur, "Efe daha doğmadan önce ben oğlumu motor sporcusu yapma kararı almıştım. Ona 2,5 yaşında denge bisikleti aldım. 3,5 yaşında pedallı bisiklet aldık. Bisikleti çok seviyor. 4 yaşından bu yana girdiği bütün yarışlarda kupa aldı. Dünya şampiyonluğunu hayal ediyor, inşallah ulaşacak. Efe'nin sonuna kadar arkasındayız. Önünde uzun bir yol var. Sponsor destekleri artarsa Efe daha iyi yerlerde olacaktır. Gelecek yıl Avrupa yarışlarına başlayacak" ifadelerini kullandı.

"Efe, gözü kara bir sporcu"

Minik Efe'nin antrenörlüğünün yanı sıra milli sporcu ve Avrupa Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı olan Şakir Şenkalaycı, "Efe, Türkiye'deki en küçük sporculardan biri. 7 yaşında ve geleceği çok parlak bir sporcu. Ben motokrosa 8 yaşında başlamıştım. O günlerin hayat şartları ona el veriyordu. Keşke daha erken başlasaydım dediğim oldu. Bizden sonraki nesil olan Efe ve oğlum Berat Destan inanıyorum ki dünya şampiyonu olacak" şeklinde görüş bildirdi.

Sporcusunun çok yetenekli olduğunu vurgulayan Şenkalaycı, şunları kaydetti;

"Efe gözü kara bir sporcu. Motosikleti aşkla sürüyor. Sayın milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu da Efe'yi izlediğinde gözlerine inanamamıştı. Bir parkur düşünün. Yüz elli kamyon toprakla oluşan bir rampadan bahsediyorum. Bir yarış sırasında Efe ile birbirimize yapılan bir hatadan dolayı kızmıştık. Ona bu rampadan atlayacaksın dediğimde ikimiz de bunun imkansız olduğunu biliyorduk. Ancak o hatayı kapatması için 35-40 metrelik rampayı herkesin gözünün önünde uçarak bitirdi. Peşinden düştü. Kalkıp hemen motorunu çalıştırdı. O azmiyle birinci oldu."

Şenkalaycı, sporcular yetiştirmek için İstanbul'da ve Türkiye'de motor sporları merkezi yapılmasını bakanlardan ve belediyelerden talep etti.