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Mısır lazerlerin kurbanı oldu: Senegal Dünya Kupası'nda

İki maç sonunda penaltılarda Mısır'ı eleyen Senegal, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Maça Senegalli taraftarların penaltı atışları sırasında Mısırlı oyuncuların suratlarına tuttukları lazer ışıkları damga vurdu. Mısır'da Mohamed Salah, Zizo ve Mustafa Mohamed penaltı atışından yararlanamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısır lazerlerin kurbanı oldu: Senegal Dünya Kupasında
Mostafa Mohamed, Senegal maçında penaltı kaçıran futbolcular arasında yer aldı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal ve Mısır, Abdoulaye Wade Stadyumu'nda karşılaştı. İlk maçı Mısır 1-0 kazansa da ikinci maçta ev sahibi takım 3. dakikada Dia ile öne geçti. Mücadelenin kalan kısmında gol olmayınca önce uzatmalar oynandı ardından penaltılara geçildi. İlk 4 penaltıda Senegal adına Kalidou Koulibaly ve Saliou Ciss, Mısır adına Mohamed Salah ve Zizo atıştan yararlanamadı.

Senegal'de Ismaila Sarr ve Bamba Dieng 3 ve 4. penaltıları gole çevirdi. Mısır'da ise Amr El Solia topu filelerle buluştururken Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohammed'in vuruşunu Edouard Mendy engelledi. Penaltılarda rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Senegal, Dünya Kupası biletini aldı. İki takım 6 Şubat'ta Afrika Uluslar Kupası'nda karşılaşmış ve Senegal yine penaltılarda kazanan ve kupaya uzanan taraf olmuştu.

  • Penaltı atışları sırasında Senegalli seyircileri Mısırlı oyunculara lazer tuttu. 4 penaltı atışından sadece birinden yararlanan Mısır, Senegal'e elendi.
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