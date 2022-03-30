Mısır lazerlerin kurbanı oldu: Senegal Dünya Kupası'nda

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal ve Mısır, Abdoulaye Wade Stadyumu'nda karşılaştı. İlk maçı Mısır 1-0 kazansa da ikinci maçta ev sahibi takım 3. dakikada Dia ile öne geçti. Mücadelenin kalan kısmında gol olmayınca önce uzatmalar oynandı ardından penaltılara geçildi. İlk 4 penaltıda Senegal adına Kalidou Koulibaly ve Saliou Ciss, Mısır adına Mohamed Salah ve Zizo atıştan yararlanamadı.
Senegal'de Ismaila Sarr ve Bamba Dieng 3 ve 4. penaltıları gole çevirdi. Mısır'da ise Amr El Solia topu filelerle buluştururken Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohammed'in vuruşunu Edouard Mendy engelledi. Penaltılarda rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Senegal, Dünya Kupası biletini aldı. İki takım 6 Şubat'ta Afrika Uluslar Kupası'nda karşılaşmış ve Senegal yine penaltılarda kazanan ve kupaya uzanan taraf olmuştu.
- Penaltı atışları sırasında Senegalli seyircileri Mısırlı oyunculara lazer tuttu. 4 penaltı atışından sadece birinden yararlanan Mısır, Senegal'e elendi.
Mohamed Salah'ın kaçırdığı penaltı öncesi üzerine tutulan lazerler. pic.twitter.com/PZDOBn8LQX
Mohamed Salah'ın kaçırdığı penaltı öncesi üzerine tutulan lazerler. pic.twitter.com/PZDOBn8LQX— Liverpool Türkiye (@LFC_TR) March 29, 2022