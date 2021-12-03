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Mohamed Elneny'nin babasından transfer itirafı: Galatasaray ya da Beşiktaş'a gidecek mi?

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mohamed Elneny için babası Nasser Elneny, oğlunun transfer durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Elneny, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mısırlı oyuncunun, Arsenal'da yoluna devam edebileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mohamed Elnenynin babasından transfer itirafı: Galatasaray ya da Beşiktaşa gidecek mi?
Transfermarkt verilerine göre ​Mohamed Elneny'nin güncel bonservis değeri 10 milyon euro.

Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mohamed Elneny için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devrede olduğu biliniyordu. 29 yaşındaki Mısırlı oyuncunun babası Nasser Elneny, oğlunun transfer durumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Arsenal ile sözleşme yenileyebilir

OnTime Sports 2'ye konuşan Nasser Elneny, oğlunun kariyerine Arsenal'da devam etmesi gerektiğini ve birkaç gün içinde yeni sözleşme imzalayabileceklerini söyledi. Aynı zamanda Mohamed Elneny için teklifler olduğunu belirten Nasser Elneny, Premier Lig ve İtalya başta olmak üzere birçok ligden teklif aldıklarını aktardı.

  • 2019 yılında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny 36 maçta, 1 gol ve 4 asistle oynamıştı. Mısırlı oyuncu bu sezon 7 maçta, 1 asist yaptı.

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