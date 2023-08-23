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Spor

ÖZET | Molde-Galatasaray: 2-3

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup etti. Molde-Galatasaray maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:54 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Molde-Galatasaray

Molde-Galatasaray

Molde Stadı'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray son dakika golüyle galip gelmeyi bildi ve rövanş öncesi avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar, Molde'yi 3-2'lik skorla devirdi.


Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Molde-Galatasaray maç özeti

GOL

8. dakikada sağ kanattan Breivik’in kullandığı köşe atışında kale önünde Ellingsen’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

13. dakikada sağ kanattan Ellingsen’in pasında ceza sahası içinde Eikrem’in yerden şutunda kaleci Muslera köşeden topu kornere çeldi.

GOL

25. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Oliveira’nın kullandığı serbest vuruşta baraj kuran oyunculardan Ellingsen’in kafasına çarpan top kaleciyi kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu. 1-1

GOL

29. dakikada Yunus’un ceza sahasına uzun pasında Icardi sağ çaprazdan tek vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2

40. dakikada sol kanattan Angelino’nun ceza sahasına gönderdiği topu Icardi topuğuyla Mertens’le buluşturdu. Bu oyuncunun bomboş durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün’ün penaltı noktası üzerine gelip yerden vuruşunda top ağlara gitti. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Taylor daha öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

GOL

56. dakikada sağ kanattan Knudtzon’un ortasında arka direkte Haugen’in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

63. dakikada sol kanattan Eirik Haugen’in pasında ceza sahasında bomboş pozisyonda Eikrem’in şutu kaleyi bulmadı.

73. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada arka direkte topla buluşan Haugan gelişine şutunu çekti, Boey’e çarpan top kornere çıktı.

GOL

90+3. dakikada Barış’ın kafayla indirdiği topla buluşan Icardi ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Midtsjo’ye pasını aktardı. Bu oyuncu boş kaleye topu yolladı. 2-3


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Molde
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