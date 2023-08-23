Molde Stadı'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray son dakika golüyle galip gelmeyi bildi ve rövanş öncesi avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar, Molde'yi 3-2'lik skorla devirdi.

40. dakikada sol kanattan Angelino’nun ceza sahasına gönderdiği topu Icardi topuğuyla Mertens’le buluşturdu. Bu oyuncunun bomboş durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün’ün penaltı noktası üzerine gelip yerden vuruşunda top ağlara gitti. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Taylor daha öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.