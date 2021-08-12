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Trabzonspor Norveç ekibi Molde'yi eledi ve Roma'nın rakibi oldu

Trabzonspor 3-3'ün rövanşında Molde ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer penaltılar sonucunda Molde'yi eledi ve Konferans Ligi play-off turunda Roma'nın rakibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Molde-Trabzonspor maç özeti ve golleri izle: Molde-Trabzonspor penaltıları izle
Trabzonsporlu futbolcuların gol sonrasında yaşadıkları sevinç anları.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor, play-off turuna yükseldi. Trabzonspor'un Molde ile oynadığı maçın özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Molde-Trabzonspor maçının önemli anları;

10. dakikada Bakasetas’ın sol taraftan kullandığı korner atışında Hamsik’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Berat’ın kale sahası içine kafa vuruşunda ise kaleci Linde, Nwakaeme’den önce yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

17. dakikada Brynhildsen sağ çaprazdan pasında Hestad’ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

18.dakikada Brynhildsen sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise top kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü.

23. dakikada Gregersen’in sol taraftan ortasında Hestad’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

24. dakikada savunmadan seken topu önüne alan Hestad’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

GOL!

  • 57.dakikada Bakasetas’ın sağ taraftan kullandığı korner atışını kale sahası ön direğine gönderdi. Edgar le’nin dokunduğu meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1

86.dakikada Hamsik’in pasıyla kaleci Linde’yi geçen Peres, caprazda kaldı vuruşunda ise geriye dönen kaleci Lin’de meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

GOL!

  • 90+6 dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmadığı topu Brynhildsen’en , Sigurdarson kazandırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sigurdarson kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1

109.dakikada Yunus Mallı’nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Linde’den döndü.


Macar hakemlerin yerine Portekizli hakemler görevlendirildi

Öte yandan müsabakanın hakem kadrosunda değişikliğe gidilmesi dikkati çekti. UEFA tarafından daha önce Macaristan'dan orta hakem Adam Farkas, yardımcı hakemler Balazs Szert ve Balazs Szalai ile dördüncü hakem Ferenc Karako'nun görev yapacağını duyurduğu karşılaşmada, yapılan değişikliğin ardından Portekizli hakemler görevlendirildi. Maçta Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins ve Antonio Emanuel Carvalho Nobre hakem dörtlüsü yer aldı.

Molde-Trabzonspor maçının özetini, gollerini ve penaltı atışlarını izlemek için;

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