Monaco 2-1 Barcelona Maç Özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona deplasmanda Monaco ile karşılaştı. Maçın 10. dakikasında kırmızı kart gören Barcelona rakibine 2-1 mağlup oldu. Goller dakika 16’ Maghnes Akliouche, 28’ Lamine Yamal ve 71’ George Ilenikhena’dan geldi. Monaco - Barcelona maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Barcelona,
ilk maçında deplasmanda Monaco’ya konuk oldu. Maç ev sahibi Monaco’nun 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Barcelona’da Eric Garcia maçın 10. dakikasında kırmızı kart gördü. Lamine Yamal’ın golü Barcelona’ya yetmedi ve lig aşamasına mağlubiyetle başladı. Monaco - Barcelona maç özeti haberimizde.
MONACO - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
MONACO - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
MONACO - BARCELONA MAÇ SONUCU
MONACO - BARCELONA MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
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