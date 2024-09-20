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Barcelona’ya Monaco şoku! Erken kırmızı kart mağlubiyet getirdi

Barcelona’ya Monaco şoku! Erken kırmızı kart mağlubiyet getirdi

09:5320/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Monaco 2-1 Barcelona Maç Özeti
Monaco 2-1 Barcelona Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona deplasmanda Monaco ile karşılaştı. Maçın 10. dakikasında kırmızı kart gören Barcelona rakibine 2-1 mağlup oldu. Goller dakika 16’ Maghnes Akliouche, 28’ Lamine Yamal ve 71’ George Ilenikhena’dan geldi. Monaco - Barcelona maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Barcelona,
ilk maçında deplasmanda Monaco’ya konuk oldu. Maç ev sahibi Monaco’nun 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Barcelona’da Eric Garcia maçın 10. dakikasında kırmızı kart gördü. Lamine Yamal’ın golü Barcelona’ya yetmedi ve lig aşamasına mağlubiyetle başladı. Monaco - Barcelona maç özeti haberimizde.

MONACO - BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Monaco - Barcelona maç özetini izlemek için

MONACO - BARCELONA MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR


#Monaco
#Barcelona
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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