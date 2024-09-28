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Montella'dan Sivasspor'a ziyaret

Montella'dan Sivasspor'a ziyaret

16:5728/09/2024, Cumartesi
AA
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Sivasspor teknik ekibi, Montella ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sivasspor teknik ekibi, Montella ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Sivasspor-Başakşehir müsabakasını tribünden takip eden İtalyan teknik adam, bugün kırmızı-beyazlı takımın tesislerine gitti.


Teknik direktör Bülent Uygun ile Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde bir araya gelen Montella ve teknik ekibi, milli takımlar, Trendyol Süper Lig, Türk futbolu ve altyapılar hakkında görüştü.


Bülent Uygun, Vincenzo Montella'ya Sivasspor logolu el işçiliği tabak ve kendisinin yazdığı kitabı hediye etti.


Vincenzo Montella & Bülent Uygun




#Sivasspor
#Vincenzo Montella
#Bülent Uygun

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