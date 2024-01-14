İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) lideri Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol kaydettiği maçta deplasmanda Monza'yı 5-1 mağlup etti.





Monza Inter maç özeti:





#SerieA’nın 20. haftasında Inter, Monza'yı 5-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maçta 2 gol atmayı başardı! pic.twitter.com/HZz2Gl3Pie — S Sport (@ssporttr) January 13, 2024





Ligin 20. haftasında konuk ekip Inter'de karşılaşmanın ilk golünü 29 yaşındaki milli futbolcu 12. dakikada penaltıdan kaydetti. Bu penaltı golüyle birlikte milli futbolcu, bu sezon Inter formasıyla 8 penaltı atışını da gole çevirdi.





Maçın 14. dakikasında Lautaro Martinez, takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.





Monza'da Raffaele Palladino, 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.





Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Inter'i 3-0 öne geçiren golü de kaydetti ve 62. dakikada oyundan çıktı.





Karşılaşmanın 69. dakikasında Monza, penaltıdan Matteo Pessina'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi.





Maçın 84. dakikasında bu kez Lautaro Martinez, penaltıdan bir gol daha kaydederken karşılaşmada son gol Marcus Thuram'dan 88. dakikada geldi ve maçı da Inter, 5-1 kazandı.





Bu sonuçla Inter, Serie A'da 51 puanla zirvede yer aldı.























