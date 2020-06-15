PREMİER LİG

Moruinho transfer hedefini belirledi: 35'lik Brezilyalı yıldızı istiyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'yı kadrosunda görmek istiyor.

Haber Merkezi AA
Mourinho yönetimindeki Tottenham Premier Lig'de 8. sırada yer alıyor.

Mourinho yönetimindeki Tottenham Premier Lig'de 8. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: Matthew Childs / Reuters

İngiliz basınında yer alan haberlerde, 35 yaşındaki futbolcu Thiago Silva için Arsenal ve Everton'ın ardından Tottenham'ın da devreye girdiği, Portekizli teknik adam Mourinho'nun takımdan bu yaz ayrılması beklenen Jan Vertonghen'in yerini Silva ile doldurmayı hedeflediği kaydedildi.

Paris Saint-Germain (PSG) Sportif Direktörü Leonardo De Araujo, sözleşmesi sona erecek olan Thiago Silva ile yollarını ayıracaklarını açıklamıştı.

  • 2012 yılında Milan'dan PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldız, tüm kulvarlarda 310 maçta forma giydi ve 17 gol attı.

Galatasaray'da savunmanın ilacı Vertonghen
Galatasaray'da savunmanın ilacı Vertonghen

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, son olarak Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jan Vertonghen’i gündemine aldı. Gelecek sezon Avrupa kupaları için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, tecrübesiyle defans hattına büyük katkı sağlayacağı düşünülen Belçikalı stoperi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.Galatasaray, 33 yaşındaki oyuncuya 3 milyon euro maaşla birlikte 2+1 yıllık sözleşme önerisinde bulunacak. 8 yıllık Tottenham macerasının sonuna gelen ve sezon bitiminde takımdan ayrılacak olan Vertonghen, transfer konusunda kararını ligin tamamlanmasının ardından verecek.Galatasaray'da transferde öncelik stoper takviyesiBelçikalı futbolcuya İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve Roma ile İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ve Real Betis talip oldu.2012’den beri Tottenham forması giyen Vertonghen, İngiliz ekibiyle kupa kazanma başarısı gösteremese de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı.Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif 🇹🇷 Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız 😂 Fenerbahçe Avrupa’nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye’de ikinci 😎😎 💛❤️ pic.twitter.com/nQVmhrOty0&mdash; Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 10, 2020

Silva'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Silva'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray'da Muslera şoku: Altı ay sahalard...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.