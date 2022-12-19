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Morutan İtalya'da zirvede

Galatasaray'a geçen sezon büyük beklentilerle getirilen fakat performansı yeterli bulunmayarak İtalya'ya kiralık gönderilen Olimpiu Morutan asist krallığında zirvede yer alıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Morutan İtalyada zirvede! satın alma opsiyonu var mı? Opsiyonu ne kadar?
Olimpiu Morutan, Romanya milli takımında 5 maçta 1 gol attı.

Geçen sezon Galatasaray'a Steau Bükreş'ten 4.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan fakat performansı beğenilmeyen Morutan kiralandığı İtalya'da harika işler çıkartıyor.

"Süper Lig kulüpleri istemişti"

Sezon başı Sivasspor başta olmak üzere birçok Türk takımının kiralamak istediği Rumen futbolcu, İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanmıştı.

"Asist kralı"

İtalyan ekibiyle Serie B'de şu ana kadar çıktığı 16 maçta 4 gol 7 asist yapan 23 yaşındaki kanat, asist krallığında zirvede yer alırken Pisa'nın 5. sırada olmasında ciddi pay sahibi oldu.

"Morutan'ın opsiyonu var mı? Ne kadar?"

Sezon başında Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'dan Galatasaray, 150 bin euro kiralama bedeli almıştı.

Pisa'nın 5.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunurken, İtalyan ekibi Serie A’ya çıkması halinde bu opsiyon zorunlu hale gelecek.

  • Diğer taraftan, Morutan Pisa'da en az 25 maçta 45 dakika süre alırsa da zorunlu satın alma şartı devreye girecek.

Morutan'ın Pisa'ya transferinin KAP bildirimi.
Morutan'ın Pisa'ya transferinin KAP bildirimi.

"Galatasaray'da beğenilmemişti takip ediliyor"

Büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan, Galatasaray formasıyla çıktığı 34 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergilemiş fakat beğenilmemişti.

Pisa'ya kiralık gönderilen ve burada gösterdiği performansı Galatasaraylı taraftarlar tarafından da yakından takip edilen Morutan için sarı-kırmızılılar sosyal medyada da sıkça paylaşımlar yapıyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları

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