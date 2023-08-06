Morutan'ı isteyen takımları menajeri açıkladı

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Olimpiu Morutan'ın sarı kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgili, menajeri Giovanni Becali'den çarpıcı sözler geldi.





Yeniden kiraya verilecek

Rumen basınına konuşan Becali, Rumen oyuncunun 2023-2024 sezonunda Galatasaray'da olmayacağını açıkladı. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon olduğu gibi kiralık olarak gönderilecek.

''Azerbaycan'a transfer olmayacak''

Morutan'ın adı, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi olan ve Rumen teknik direktör Adrian Mutu'nun çalıştırdığı Neftçi Bakü ile anılıyordu. Bu söylentileri yalanlayan menajer Becali, "Morutan'ın Neftçi Bakü'ye gitme ihtimali yok" dedi.





Süper Lig veya İtalya'ya gidecek





Rumen menajer, Olimpiu Morutan gelecek sezon bir Türk veya İtalyan takımına kiralanacağını belirterek, ihtimaller arasında Konyaspor, Palermo ve Sampdoria'nın olduğunu söyledi.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morutan, geri kalan sezonu İtalya Serie B takımı Pisa'da geçirmiş ve 36 maçta 6 gol, 8 asistlik skor katkısı yapmıştı.







