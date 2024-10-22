Mourinho Kartal'ı aratır oldu

Fenerbahçe'de dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun performansı, geçen sezon 8'de 8 yapan İsmail Kartal'ın çok uzağında kaldı. Mourinho'lu Fenerbahçe, geçen yılki kadroya takviye de yapılmasına rağmen 8 maçta 7 puan kaybederek 4. sırada yer alabildi.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 maçında 7 puan kaybeden Fenerbahçe, geçen sezonki performansının uzağında kaldı. Eski teknik dirertörü İsmail Kartal idaresinde 2023-2024 sezonunu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli takım, ilk 8 haftalık periyotta puan kaybı yaşamazken, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı. Kartal'ın F.Bahçe'si 8 haftalık periyotta hanesine 24 puan yazdırırken, 20 gol attı, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
ZİRVENİN 8 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ
Geride kalan sezon İsmail Kartal yönetiminde sezona 10 maçta 10 galibiyetle başlayarak rekor kıran sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde ise 9. haftada 1 maç eksiğiyle zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. Oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. Mourinho'nun ekibi, ligde galip geldiği Adana DS, Ç. Rize, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarında kalesini gole kapatırken, gol yediği 3 maçta da puan kaybetti.
EVİNDE DERBİYİ KAYBETTİ
Ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında galibiyeti koruyamayan sarı-lacivertli ekip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, 6. haftada taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 yenildi. Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında da 2 kez öne geçtiği müsabakada 1 puana razı oldu. İsmail Kartal yönetiminde geçen sezon ilk 2 sıranın dışına çıkmayan sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde 9. haftayı 4. sırada tamamladı.
Taraftarlardan destek istedi
Teknik direktör Jose Mourinho, savaşmaya ve inanmaya devam edeceklerini söyleyerek, lig sonuna kadar oynadıkları her maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Portekizli teknik adam. “Samandıra'daki herkes, benden başlayıp oyuncularıma kadar herkes gerçekten çok çalışıyor ve buna da devam edeceğiz. Lig sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum. Perşembe günü bizden farklı seviyede olan Manchester United ile özel bir kulübe karşı oynayacağız. Taraftarlarımızla birlikte savaşalım, inanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.
F.Bahçe’de çifte sakatlık şoku
Fenerbahçe Kulübü, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağında kopma olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir." denildi. Cengiz’in yaklaşık 1 ay, Oosterwolde’nin ise yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Manchester’da 7 eksik var
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'da, karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. İngiliz takımında 6 futbolcu sakatlığı, 1 futbolcu ise cezası nedeniyle sarı-lacivertlilere karşı forma giyemeyecek. Sakat oyuncular Kobbie Mainoo Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Leny Yoro ve Toby Collyer ile cezalı Bruno Fernandes, İstanbul’a getirilmeyecek.