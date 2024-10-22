Mourinho Kartal'ı aratır oldu

Geride kalan sezon İsmail Kartal yönetiminde sezona 10 maçta 10 galibiyetle başlayarak rekor kıran sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde ise 9. haftada 1 maç eksiğiyle zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. Oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. Mourinho'nun ekibi, ligde galip geldiği Adana DS, Ç. Rize, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarında kalesini gole kapatırken, gol yediği 3 maçta da puan kaybetti.

Teknik direktör Jose Mourinho, savaşmaya ve inanmaya devam edeceklerini söyleyerek, lig sonuna kadar oynadıkları her maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Portekizli teknik adam. “Samandıra'daki herkes, benden başlayıp oyuncularıma kadar herkes gerçekten çok çalışıyor ve buna da devam edeceğiz. Lig sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum. Perşembe günü bizden farklı seviyede olan Manchester United ile özel bir kulübe karşı oynayacağız. Taraftarlarımızla birlikte savaşalım, inanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.