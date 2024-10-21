Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'da 7 eksik

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'da, karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. NTV Spor'da yer alan habere göre İngiliz takımında 6 futbolcu sakatlığı, 1 futbolcu ise cezası nedeniyle sarı lacivertlilere karşı forma giyemeyecek.