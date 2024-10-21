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Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'da 7 eksik

Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'da 7 eksik

15:4321/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
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Manchester United ligde topladığı 11 puanla 11. sırada yer alıyor.
Manchester United ligde topladığı 11 puanla 11. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Manchester United'da 1'i cezalı 6'sı sakat olmak üzere 7 ismin forma giyemeyeceği bildirildi.


UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'da, karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. NTV Spor'da yer alan habere göre İngiliz takımında 6 futbolcu sakatlığı, 1 futbolcu ise cezası nedeniyle sarı lacivertlilere karşı forma giyemeyecek.


İngiliz ekibindeki eksik futbolcular şöyle:


Kobbie Mainoo (Sakat)
Harry Maguire (Sakat)
Luke Shaw (Sakat)
Tyrell Malacia (Sakat)
Leny Yoro (Sakat)
Toby Collyer (Sakat)
Bruno Fernandes (Cezalı)


#Fenerbahçe
#Manchester United
#UEFA Avrupa Ligi

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