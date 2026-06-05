Mourinho'dan Galatasaray'a milyonluk dava: Mahkeme kararı açıkladı

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı-kırmızılı kulübe karşı açtığı manevi tazminat davasında mahkemenin kararını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruya göre dava reddedildi.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında, İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Mourinho'nun 1 milyon 907 bin TL tutarındaki manevi tazminat talebini kabul etmediği belirtildi.

Davanın, 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle açıldığı ifade edildi. Mourinho'nun maç sonrasında yaptığı açıklamalara karşılık Galatasaray'ın resmi kanallarından yapılan paylaşımlar üzerine Portekizli teknik adamın yargı yoluna başvurduğu kaydedildi.

Mahkemenin gerekçesinde ise Galatasaray'ın açıklamalarının kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı niteliği taşımadığı vurgulandı. Kararda, kulübün paylaşımlarının Mourinho'nun sözleriyle başlayan tartışmaya verilen eleştirel bir yanıt olarak değerlendirildiği belirtildi.

Böylece Jose Mourinho'nun Galatasaray'dan talep ettiği 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat istemi mahkeme tarafından reddedilmiş oldu.