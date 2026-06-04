Galatasaray’da zincirleme transfer operasyonu: Kolombiyalı yıldız İtalya'ya, Liverpool efsanesi Aslan'a!

Yeni sezon öncesi kadro mühendisliğini kusursuz yürütmek isteyen Galatasaray, savunma hattında yüzyılın hamlesi için düğmeye bastı. İtalyan ekibi Como ile flört halinde olan Kolombiyalı stoper Davinson Sánchez'in takımdan ayrılma ihtimaline karşılık sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı.
Galatasaray, yaz transfer döneminde Liverpool’un kaptanı Virgil van Dijk için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Edinilen bilgilere göre, sarı-kırmızılılar; Davinson Sánchez’in Como’ya transferi durumunda Hollandalı stoper için resmi teklif yapma kararı aldı.
Daha önce devre arasında da Liverpool kaptanı ile temas kuran Galatasaray, Sánchez’in satışıyla oluşacak bonservis geliri ve kadro planlamasına göre Van Dijk operasyonunu devreye sokacak.
Deneyimli savunmacı Van Dijk’ın yaşı nedeniyle Liverpool’un yaz döneminde ayrılmasına sıcak baktığı da konuşulanlar arasında.
Galatasaray’ın ise yıldız isme ciddi bir maaş teklifine hazır olduğu belirtiliyor.
Sánchez - Como Görüşmeleri
Kolombiyalı stoper Sánchez için Como ile görüşmeler olumlu ilerlerken, bu transferin gerçekleşmesi Galatasaray’ın elini Van Dijk hamlesinde güçlendirecek.