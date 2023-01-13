Jose Mourinho: "Tek tercihleri bendim"

Portekiz milli takımında Dünya Kupası'nın ardından görevden alınan Fernando Santos'un ardından göreve Belçika milli takımında görevden alınan Roberto Martinez getirilmişti.

Martinez açıklanmadan önce Jorge Jesus, Jose Mourinho gibi birçok aday gündeme gelmiş fakat İspanyol hocayla anlaşma sağlanmıştı.

"Tek somut teklif Martinez'e"

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes ise Martinez için imza töreninde, "İlk dakikadan beri bir profil belirlemeye çalıştık ve bu kapsamda birçok teknik adamla görüşme yaptık. Teknik direktörlük görevi için tek somut teklifimizi Roberto Martinez'e yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

"İlk değil tek tercih bendim"

Bu açıklamalar sonrası Mourinho'dan cevap gecikmedi. Portekizli Hoca, "Portekiz Futbol Federasyonu başkanına teşekkür etmek istiyorum. İlk tercihi değil tek tercihi olduğumu söyleyip beni eve götürmek için her şeyi yapacağını belirterek beni çok gururlandırdı. Bu beni mutlu etti ama kabul etmedim. Buradayım ve her şeyimi ortaya koyuyorum" şeklinde cevap verdi.

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Mourinho'nun başında olduğu Roma bu sezon İtalya Serie A'da 31 puanla 7. sırada bulunuyor. Diğer taraftan İtalya Kupası'nda çeyrek final, Avrupa Ligi'nde de yoluna son 16 turunda devam ediyor.

Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı teknik direktörlük görevini reddettiğini açıkladı. pic.twitter.com/mGfInT0fVz — SPOR (@yenisafakspor) January 13, 2023

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