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Mourinho'dan tedavi gören miniklere sürpriz

Mourinho'dan tedavi gören miniklere sürpriz

17:207/02/2025, Cuma
AA
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Fenerbahçe maskotu Yellow çocukların büyük ilgisini çekti.
Fenerbahçe maskotu Yellow çocukların büyük ilgisini çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, onkoloji servisinde tedavi gören çocuklarla buluştu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlamlı buluşmada Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Eren Dişli de hazır bulunurken Mourinho, ziyaret öncesinde hastanenin Direktör Yardımcısı Zeynep Aydınlar Eröğüt'ün yanı sıra Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hekimi Prof. Dr. Cengiz Canpolat ile bir araya geldi. Mourinho, ziyarette çocuklarla ilgilenerek fotoğraf çektirdi.


Portekizli teknik adam, çocuklarla sohbet ederken kendilerine ve ailelerine de geçmiş olsun dileklerini iletti.


Çocuklara özel hediyeler veren sarı-lacivertli çalıştırıcı, imzaladığı Fenerbahçe formalarını da verdi.


Etkinlikte tüm arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlanan Yusuf ise Jose Mourinho'ya annesi ile birlikte ördükleri atkıyı hediye etti.


Tecrübeli teknik adama atkı ören Yusuf, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci için ördüğü atkıları da Fenerbahçe Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler aracılığıyla oyunculara gönderdi. İki oyuncu, daha sonra Yusuf'u arayarak teşekkür etti.


Öte yandan ziyarette yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın sevilen maskotu Yellow da yoğun ilgi gördü.




#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Acıbadem

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