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Spor

Mourinho'nun yeni golcüsü Sardar Azmoun

Roma, Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki futbolcu Sardar Azmoun’u kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

14:05 . 26/08/2023 Cumartesi
IHA
Jose Mourinho - Sardar Azmoun

Jose Mourinho - Sardar Azmoun

Serie A'da Roma, yeni sezon kapsamında transferlerine devam ediyor.


İtalyan ekibi, Süper Lig ekiplerinin bir çoğuyla ismi transferde anılan Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki santrfor Sardar Azmoun’u 1 yıl kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.




"Uzun süredir takip ediyorduk"

Konuyla ilgili Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Azmoun’u uzun zamandır takip ettiklerini ve kendisinin teknik becerisinin tartışmasız bir şekilde iyi olduğunu ifade etti.


İranlı futbolcu, geride kalan sezonda Bayer Leverkusen ile 23’ü Bundesliga, 7’si Avrupa Ligi ve 2’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerken, 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.





#Roma
#Sardar Azmoun
#Jose Moruinho
44 dakika önce
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