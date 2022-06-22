Muhammed Demirci sürprizi: Süper Lig devi istiyor

Galatasaray’da futbol direktörlüğüne Cenk Ergün’ün getirilmesinin ardından transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fanatik'in haberine göre yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, 24 Erzincanspor'da forma giyen Muhammed Demirci'ye talip oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun da Muhammed ile çok yakın olduğu ve bu transferde rol oynayacağı belirtildi.

Muhammed Demirci, geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ofansif orta saha olarak görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde hem sol hem de sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Muhammed'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.