Muhammed Demirci Tuzlaspor'la el sıkıştı

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Dünya Yeni Zelanda uçağındaki maskeli bebeği konuşuyor

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden Wellington'a giden bir uçuşta gözleri için delikler açılmış yetişkin bir cerrahi yüz maskesi takan bebeğin uçaktaki fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları kovid'den korunmak için annenin iyi bir önlem aldığını söylerken, diğerleri ise bebeğin yeterince nefes almadığını iddia etti.