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Muhammed Demirci Tuzlaspor'la el sıkıştı

Çaykur Rizespor'a transferi iptal olan Muhammed Demirci'nin Tuzlaspor ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Muhammed Demirci Tuzlasporla el sıkıştı
Muhammed Demirci

Geçtiğimiz sezonun başında TFF 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'a transfer olan ve burada büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Muhammed Demirci, transfer döneminin gözdesi haline geldi.

Ajansspor'un haberine göre Rizespor ile her konuda anlaşan Muhammed Demirci, son anda masadan kalktı. Tuzlaspor'un devreye girmesi ile transfer görüşmelerine başlayan tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.

Muhammed'in Tuzlaspor ile imzalayacağı sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı kaydedildi.

  • Geçen sezon 24 Erzincanspor forması ile 35 karşılaşmada forma giyen Muhammed Demirci, 16 kez rakip fileler havalandırmayı başardı.

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Muhammed Demirci (@mdemirci0)'in paylaştığı bir gönderi

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