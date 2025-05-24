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Muhammed Salah üçüncü kez en iyisi oldu

Muhammed Salah üçüncü kez en iyisi oldu

15:2524/05/2025, Cumartesi
IHA
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Salah'ın Liverpool'la 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Salah'ın Liverpool'la 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

İngiliz temsilcisi Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, Premier Lig’de ’Yılın en iyi oyuncusu’ seçildi.

İngiltere Premier Lig’de şampiyonun belli olmasından sonra bireysel ödüller de açıklanıyor.


Liverpool’un şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Premier Lig’de ’Yılın en iyi oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. İngiliz ekibinde 8. sezonunu geride bırakan Salah, 2018 ve 2022 yıllarından sonra 3. kez seçildi.


Mısırlı futbolcu, bu sezon Premier Lig’de 37 maçta 28 gol, 18 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcu, ligde gol krallığında ilk sırada bulunuyor.


Sezon yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.












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