Muhammed Salah üçüncü kez en iyisi oldu

Liverpool’un şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Premier Lig’de ’Yılın en iyi oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. İngiliz ekibinde 8. sezonunu geride bırakan Salah, 2018 ve 2022 yıllarından sonra 3. kez seçildi.