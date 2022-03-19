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Muhtemel rakipler İtalya ve Kuzey Makedonya'nın aday kadroları açıklandı

Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turundaki muhtemel rakipleri İtalya ve Kuzay Makedonya'nın aday kadroları açıklandı. Milli Takımımız Portekiz'i elemesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibi ile Dünya Kupası katılabilmek için final maçı oynayacak.

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Haber Merkezi DHA
Muhtemel rakipler İtalya ve Kuzey Makedonyanın aday kadroları açıklandı
İtalya-Kuzey Makedonya

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki muhtemel rakipleri İtalya ve Kuzey Makedonya'nın aday kadroları açıklandı.

İtalya-Kuzey Makedonya play-off yarı final maçı, 24 Mart 2022 Perşembe günü TSİ 22.45'te İtalya'nın Palermo kentindeki Renzo Barbera Stadyumu'nda oynanacak.

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

  • Kaleci: Alessio Cragno, Gianluigi Donnarumma, Pierluigi Gollini, Salvatore Sirigu
  • Savunma: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni , Cristiano Biraghi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini , Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri , Alessandro Florenzi, Luiz Felipe, Gianluca Mancini
  • Orta saha: Nicolo Barella , Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina , Stefano Sensi, Sandro Tonali, Marco Verratti
  • Forvet: Andrea Belotti, Domenico Berardi, Ciro Immobile , Lorenzo Insigne, Joao Pedro, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni , Nicolò Zaniolo
Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Blagoja Milevski tarafından belirlenen aday kadro ise şöyle:
  • Kaleci: Stole Dimitrievski, Damjan Shishkovski, Kristijan Naumovski
  • Savunma: Stefan Ristovski, Darko Velkovski, Visar Musliu, Kire Ristevski, Ezgjan Alioski, Todor Todoroski, Stefan Ashkovski, Nikola Serafimov
  • Orta saha: Arijan Ademi, Elif Elmas, Enis Bardhi, Stefan Spirovski, Tihomir Kostadinov, Jani Atanasov, Erdal Rakip, Boban Nikolov, David Babunski
  • Forvet: Adis Jahovic, Milan Ristovski, Bojan Miovski, Darko Churlinov, Aleksandar Trajkovski, Valon Ethemi , Dorian Babunski

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