Muhtemel rakipler İtalya ve Kuzey Makedonya'nın aday kadroları açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki muhtemel rakipleri İtalya ve Kuzey Makedonya'nın aday kadroları açıklandı.
İtalya-Kuzey Makedonya play-off yarı final maçı, 24 Mart 2022 Perşembe günü TSİ 22.45'te İtalya'nın Palermo kentindeki Renzo Barbera Stadyumu'nda oynanacak.
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
- Kaleci: Alessio Cragno, Gianluigi Donnarumma, Pierluigi Gollini, Salvatore Sirigu
- Savunma: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni , Cristiano Biraghi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini , Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri , Alessandro Florenzi, Luiz Felipe, Gianluca Mancini
- Orta saha: Nicolo Barella , Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina , Stefano Sensi, Sandro Tonali, Marco Verratti
- Forvet: Andrea Belotti, Domenico Berardi, Ciro Immobile , Lorenzo Insigne, Joao Pedro, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni , Nicolò Zaniolo
- Kaleci: Stole Dimitrievski, Damjan Shishkovski, Kristijan Naumovski
- Savunma: Stefan Ristovski, Darko Velkovski, Visar Musliu, Kire Ristevski, Ezgjan Alioski, Todor Todoroski, Stefan Ashkovski, Nikola Serafimov
- Orta saha: Arijan Ademi, Elif Elmas, Enis Bardhi, Stefan Spirovski, Tihomir Kostadinov, Jani Atanasov, Erdal Rakip, Boban Nikolov, David Babunski
- Forvet: Adis Jahovic, Milan Ristovski, Bojan Miovski, Darko Churlinov, Aleksandar Trajkovski, Valon Ethemi , Dorian Babunski