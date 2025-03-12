Murat Elmas’tan tarihi zafer! WAKO USA National Championship’te birinci oldu!

İstanbul doğumlu, üç kez Dünya Kupası şampiyonu, Avrupa Kupası galibi ve sayısız uluslararası başarıya imza atmış olan Elmas, 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Ohio, Columbus’ta düzenlenen WAKO USA National Championship’te +94 kg kategorisinde rakiplerini domine ederek altın madalyayı kazandı. Amerika şampiyonu olan Murat Elmas, sıradaki hedefini Abu Dhabi’ye dikti.





Zafer, Arnold Sports Festival’de Geldi!





Bu büyük turnuva, dünyanın en prestijli spor ve fitness etkinliklerinden biri olan Arnold Sports Festival kapsamında gerçekleştirildi. Arnold Schwarzenegger’in öncülüğünde düzenlenen bu dev organizasyon, her yıl binlerce sporcuyu ve sporseveri bir araya getiriyor. Kickboks, vücut geliştirme, dövüş sporları ve birçok branşı kapsayan etkinlikte, Murat Elmas elde ettiği zaferle adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.









Bu şampiyonluk, sadece bir madalya değil, Murat Elmas’ın rakipsizliğini ve spora adanmışlığını bir kez daha kanıtlayan bir dönüm noktası oldu. Texas’ta sıkı bir antrenman programı sürdüren ve adını kickboks dünyasına kazıyan Elmas, Kasım ayında Abu Dhabi’de gerçekleşecek dev mücadele için şimdiden sert antrenmanlara başladı ve hedeflerini daha da büyüttü.









Sıradaki Durağı: Dünya Şampiyonluğu!





WAKO USA zaferinin ardından gözünü daha büyük bir hedefe diken Elmas, şimdi Kasım ayında Abu Dhabi’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Altın madalya için ringe çıkmaya hazırlanan şampiyon, adını dünya tarihine bir kez daha kazımaya kararlı.





Murat Elmas, sadece Türkiye’nin değil, artık uluslararası arenada efsaneleşen bir sporcu olarak dikkat çekiyor. Onun başarıları, genç sporculara ilham verirken, kendisi de durmaksızın yeni zirvelere tırmanmaya devam ediyor.



