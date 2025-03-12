Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Murat Elmas’tan tarihi zafer! WAKO USA National Championship’te birinci oldu!

Murat Elmas’tan tarihi zafer! WAKO USA National Championship’te birinci oldu!

13:3412/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Murat Elmas, WAKO USA National Championship’te +94 kg kategorisinde şampiyon oldu.
Murat Elmas, WAKO USA National Championship’te +94 kg kategorisinde şampiyon oldu.

Dünya kickboks sahnesinin en büyük isimlerinden biri olan Murat Elmas, ABD’nin en prestijli organizasyonlarından biri olan WAKO USA National Championship’te şampiyon oldu.

İstanbul doğumlu, üç kez Dünya Kupası şampiyonu, Avrupa Kupası galibi ve sayısız uluslararası başarıya imza atmış olan Elmas, 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Ohio, Columbus’ta düzenlenen WAKO USA National Championship’te +94 kg kategorisinde rakiplerini domine ederek altın madalyayı kazandı. Amerika şampiyonu olan Murat Elmas, sıradaki hedefini Abu Dhabi’ye dikti.


Zafer, Arnold Sports Festival’de Geldi!


Bu büyük turnuva, dünyanın en prestijli spor ve fitness etkinliklerinden biri olan Arnold Sports Festival kapsamında gerçekleştirildi. Arnold Schwarzenegger’in öncülüğünde düzenlenen bu dev organizasyon, her yıl binlerce sporcuyu ve sporseveri bir araya getiriyor. Kickboks, vücut geliştirme, dövüş sporları ve birçok branşı kapsayan etkinlikte, Murat Elmas elde ettiği zaferle adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.



Bu şampiyonluk, sadece bir madalya değil, Murat Elmas’ın rakipsizliğini ve spora adanmışlığını bir kez daha kanıtlayan bir dönüm noktası oldu. Texas’ta sıkı bir antrenman programı sürdüren ve adını kickboks dünyasına kazıyan Elmas, Kasım ayında Abu Dhabi’de gerçekleşecek dev mücadele için şimdiden sert antrenmanlara başladı ve hedeflerini daha da büyüttü.



Sıradaki Durağı: Dünya Şampiyonluğu!


WAKO USA zaferinin ardından gözünü daha büyük bir hedefe diken Elmas, şimdi Kasım ayında Abu Dhabi’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Altın madalya için ringe çıkmaya hazırlanan şampiyon, adını dünya tarihine bir kez daha kazımaya kararlı.


Murat Elmas, sadece Türkiye’nin değil, artık uluslararası arenada efsaneleşen bir sporcu olarak dikkat çekiyor. Onun başarıları, genç sporculara ilham verirken, kendisi de durmaksızın yeni zirvelere tırmanmaya devam ediyor.


Abu Dhabi’de yeni bir tarih yazılacak. Peki, Murat Elmas bir kez daha şampiyon olup dünyanın zirvesine oturabilecek mi? Cevabı çok yakında alacağız!

#Murat Elmas
#WAKO USA National Championship
#Arnold Sports Festival

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI SON DAKİKA: Hurda teşviki Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? ÖTV'siz alınabilecek 25 yaş üstü araçlar