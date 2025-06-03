Mustafa Alper Avcı'nın yeni adresi belli oldu: Resmen açıklandı

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Mustafa Alper Avcı'nın yeni adresi belli oldu. 43 yaşındaki antrenör, Trendyol 1. Lig ekibiyle sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Mustafa Alper Avcı'nın göreve getirildiğini açıkladı.
"Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı arasında prensip anlaşmasına varılmıştır.
Sürece ilişkin resmi açıklama, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor takımıyla küme düşen Alper Avcı, toplamda 16 maça çıkarken 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 6 puan topladı.