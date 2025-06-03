Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mustafa Alper Avcı'nın yeni adresi belli oldu: Resmen açıklandı

Mustafa Alper Avcı'nın yeni adresi belli oldu: Resmen açıklandı

Ömer Faruk Temür
16:263/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Alper Avcı
Teknik direktör Alper Avcı

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Mustafa Alper Avcı'nın yeni adresi belli oldu. 43 yaşındaki antrenör, Trendyol 1. Lig ekibiyle sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Mustafa Alper Avcı'nın göreve getirildiğini açıkladı.


Sarı-siyahlı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı arasında prensip anlaşmasına varılmıştır.

Sürece ilişkin resmi açıklama, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."



Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor takımıyla küme düşen Alper Avcı, toplamda 16 maça çıkarken 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 6 puan topladı.





#Mustafa Alper Avcı
#İstanbulspor
#Trendyol 1. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili açıklandı: 10.5 dakikada yüzde 80 şarj kapasite...