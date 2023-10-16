Naldo'nun oğlundan acı haber geldi

Antalyaspor Kulübü acı haberi duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.