Naldo'nun oğlundan acı haber geldi

Naldo evlat acısıyla sarsıldı.
Geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren Antalyasporlu Naldo Pereira'nın oğlu Davi, hayatını kaybetti.
Antalyaspor Kulübü acı haberi duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Naldo'nun ailesi 7 Eylül'de trafik kazası geçirmiş, kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı araç ters yönden gelen başka bir araçla çarpışmıştı. O günden bu yana 4 yaşındaki Davi, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.