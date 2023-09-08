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Spor

Naldo'nun oğlunun durumu kritik

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi, 48 saat yoğun bakımda uyutulacak.

12:17 . 8/09/2023 Cuma
DHA
Naldo'nun oğlu kazada ağır yaralandı.

Naldo'nun oğlu kazada ağır yaralandı.

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesi, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaralandı.


Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dün ameliyat geçiren Naldo'nun oğlu Davi'nin durumunun kritik olduğu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacağı öğrenildi.


Aynı hastanede bulunan Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin göğsünde kırık olduğu ve durumunun iyiye gittiği, özel bir hastanede tedaviye alınan kayınvalide Alexandra Nardy'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.







#Antalyaspor
#Naldo Pereria
#Davi Pereria
1 saat önce
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