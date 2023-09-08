Naldo'nun oğlunun durumu kritik

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesi, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaralandı.

Aynı hastanede bulunan Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin göğsünde kırık olduğu ve durumunun iyiye gittiği, özel bir hastanede tedaviye alınan kayınvalide Alexandra Nardy'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.