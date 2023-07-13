Nani Türkiye'ye geldi

Luis Nani
Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak bir zamanlar ülkemizde de forma giyen Portekizli yıldız kanat oyuncusu Luis Nani ile anlaşmaya varan lacivert-mavililer, oyuncuya resmi imzayı attırmak için İstanbul'a getirdi.
İstanbul Havalimanı'nda Adana Demirsporlu yetkililerin karşıladığı 36 yaşındaki oyuncu, kendisini bekleyen araçla, takımın kamp yaptığı Bolu'ya hareket etti.
Kariyerinde Sporting Lizbon, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia son olarak da Avustralya takımlarından Melbourne V. forması giydi.
Süper Lig'de 2015-16 sezonunda Fenerbahçe formasıyla görev alıp 47 maça çıkıp 12 gol 9 asistlik katkı sağlayarak Fenerbahçe'nin o dönemki en önemli oyuncularından biriydi.
Geçtiğimiz sezonu Avustralya takımlarından Melbourne V. geçiren Portekizli kanat oyuncusu,10 maça çıkıp 1 asistlik katkı sağladı.