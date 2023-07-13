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Spor

Nani Türkiye'ye geldi

Adana Demirspor, 36 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Luis Nani ile anlaşmaya vardı. Oyuncu İstanbul'a geldi.

15:04 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Luis Nani

Luis Nani

Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak bir zamanlar ülkemizde de forma giyen Portekizli yıldız kanat oyuncusu Luis Nani ile anlaşmaya varan lacivert-mavililer, oyuncuya resmi imzayı attırmak için İstanbul'a getirdi.


İstanbul Havalimanı'nda Adana Demirsporlu yetkililerin karşıladığı 36 yaşındaki oyuncu, kendisini bekleyen araçla, takımın kamp yaptığı Bolu'ya hareket etti.


Kariyerinde Sporting Lizbon, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia son olarak da Avustralya takımlarından Melbourne V. forması giydi.


Süper Lig'de 2015-16 sezonunda Fenerbahçe formasıyla görev alıp 47 maça çıkıp 12 gol 9 asistlik katkı sağlayarak Fenerbahçe'nin o dönemki en önemli oyuncularından biriydi.


Geçtiğimiz sezonu Avustralya takımlarından Melbourne V. geçiren Portekizli kanat oyuncusu,10 maça çıkıp 1 asistlik katkı sağladı.



#Adana Demirspor
#Luis Nani
#Transfer
41 dakika önce
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