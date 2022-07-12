Nani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 47 maçta 12 gol atıp, 13 de asist kaydetmişti.

Melbourne Victory Kulübü'nden yapılan açıklamada, bonservis bedeli ödenmeyen Nani ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda oynayan Portekizli futbolcu, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.

Manchester United, Valencia, Lazio, Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de görev alan Nani, Avrupa şampiyonluğu yaşadığı Portekiz Milli Takımı'nda ise 112 maçta 23 gole imza attı.

35 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak İtalya'nın Venezia takımında forma giymişti.

Our new #1️⃣7️⃣ @luisnani pic.twitter.com/n2eLaZOL0a — Melbourne Victory (@gomvfc) July 12, 2022