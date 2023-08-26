Nantes 3 şut çekti 3'ü de gol oldu

Mustafa Muhammed bu sezon çıktığı 3 maçta 3 gol attı.
Fransa Ligue 1'de Nantes'ın sahasında Monaco'yu konuk ettiği maç gol düellosuna sahne oldu. Ev sahibi ekip mücadelede iki farklı öne geçse de skoru koruyamadı ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.
Nantes'ın Galatasaray'dan transfer ettiği Mustafa Muhammed, karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki gol attı.
Nantes-Monaco maçının son düdüğünün ardından dikkati çeken istatistikler ortaya çıktı. Nantes, mücadelede toplamda çektiği 3 şutta da fileleri havalandırmayı başardı. Monaco, 27 şut çekerken bunların 10'u kaleyi buldu.
Monaco aldığı bir puanla maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Nantes ise bu sezon ilk puanını aldı.