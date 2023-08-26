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Spor

Nantes 3 şut çekti 3'ü de gol oldu

Mustafa Muhammed'in iki gol atarak yıldızlaştığı maçta Nantes, Monaco ile 3-3 berabere kaldı.

11:17 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mustafa Muhammed bu sezon çıktığı 3 maçta 3 gol attı.

Mustafa Muhammed bu sezon çıktığı 3 maçta 3 gol attı.

Fransa Ligue 1'de Nantes'ın sahasında Monaco'yu konuk ettiği maç gol düellosuna sahne oldu. Ev sahibi ekip mücadelede iki farklı öne geçse de skoru koruyamadı ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.


Nantes'ın Galatasaray'dan transfer ettiği Mustafa Muhammed, karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki gol attı.


Nantes-Monaco maçının son düdüğünün ardından dikkati çeken istatistikler ortaya çıktı. Nantes, mücadelede toplamda çektiği 3 şutta da fileleri havalandırmayı başardı. Monaco, 27 şut çekerken bunların 10'u kaleyi buldu.


Monaco aldığı bir puanla maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Nantes ise bu sezon ilk puanını aldı.





#Ligue 1
#Monaco
#Nantes
#Mustafa Muhammed
1 saat önce
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