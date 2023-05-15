Nantes'ın LGBT skandalı büyüyor: Mostafa Mohamed isyan etti

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Nantes'a gönderdiği Mostafa Mohamed, kulübüyle sıkıntılar yaşıyor. LGBT temalı formayı giymediği için Toulouse maçında kadroda yer almayan oyuncuya ceza kesildi. Nantes, oyuncunun maaş kesintisini LGBT derneğine yatırdı ve sorun iyiden iyiye büyüdü.

"Tüm farklılıklara, inançlara saygı duyuyorum. Bu saygı başkalarına da uzanıyor ama kişisel inançlarıma saygıyı da içeriyor. Kökenim, kültürüm, inanç ve inançlarımın önemi nedeniyle bu kampanyaya katılmam mümkün değildi, umarım kararıma saygı duyulur."