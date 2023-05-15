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Spor

Nantes'ın LGBT skandalı büyüyor: Mostafa Mohamed isyan etti

Galatasaray'dan sezon başında kiralık olarak Nantes'a transfer olan Mostafa Mohamed, kulübünde sorunlar yaşıyor. LGBT temalı formayı giymek istemediği için Toulouse maçı kadrosunda yer almayan Mısırlı golcüye ceza verildi. Nantes, bu ceza ile yetinmeyip oyuncunun maaş kesintisini LGBT derneğine yatırdı. Mostafa Mohamed, yaşananların ardından Galatasaray'dan yardım talebinde bulundu ve geri dönmek istediğini bildirdi.

20:36 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mostafa Mohamed, sezon başında Nantes'a kiralık olarak transfer olmuştu.

Mostafa Mohamed, sezon başında Nantes'a kiralık olarak transfer olmuştu.

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Nantes'a gönderdiği Mostafa Mohamed, kulübüyle sıkıntılar yaşıyor. LGBT temalı formayı giymediği için Toulouse maçında kadroda yer almayan oyuncuya ceza kesildi. Nantes, oyuncunun maaş kesintisini LGBT derneğine yatırdı ve sorun iyiden iyiye büyüdü.

Yaşananların ardından büyük rahatsızlık duyan Mohamed, bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'dan yardım talebinde bulundu. Hukuki olarak sarı kırmızılı kulüple istişarede bulunan Mısırlı futbolcu, yeni sezonda takıma geri dönmek istediğini de bildirdi.

Mostafa Mohamed'den açıklama geldi

"Tüm farklılıklara, inançlara saygı duyuyorum. Bu saygı başkalarına da uzanıyor ama kişisel inançlarıma saygıyı da içeriyor. Kökenim, kültürüm, inanç ve inançlarımın önemi nedeniyle bu kampanyaya katılmam mümkün değildi, umarım kararıma saygı duyulur."


#Galatasaray
#Nantes
#Mohamed
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