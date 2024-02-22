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Spor

ÖZET | Napoli-Barcelona: 1-1

Napoli ile Barcelona Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Napoli'nin golünü Osimhen atarken Barcelona'nın golü Lewandowski'den geldi.

00:54 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:03 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Napoli-Barcelona
Napoli-Barcelona

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla devam etti.

İtalyan temsilcisi Napoli'nin İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırladığı maçta ilk golü 60. dakikada konuk takım adına Robert Lewandowski kaydetti.

Napoli'nin 75. dakikada Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile beraberliği sağladığı mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 16 yaş 223 günle turnuvanın eleme aşaması maçlarında forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Gecenin diğer maçında ise Portekiz temsilcisi Porto, sahasında ağırladığı İngiliz ekibi Arsenal'i 90+4. dakikada Galeno'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.



#Napoli
#Barcelona
#Şampiyonlar Ligi
33 dakika önce
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