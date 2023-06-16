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Spor

Napoli'nin yeni hocası

Napoli Spalletti'nin yerine Rudi Garcia'nın getirildiğini açıkladı.

09:50 . 16/06/2023 Cuma
AA
Rudi Garcia, en son çalıştırdığı takımı Al Nassr

Rudi Garcia, en son çalıştırdığı takımı Al Nassr

Mavi-beyazlı kulübün başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisini tanıdığım ve görüştüğümüz son 10 günün ardından Sayın Rudi Garcia'nın Napoli'nin yeni teknik direktörü olacağını açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Kendisine içten şekilde hoş geldin diyorum. Bol şans." ifadelerini kullandı.


Napoli’nin resmi Twitter hesabından da 59 yaşındaki Rudi Garcia'nın takımın yeni çalıştırıcısı olduğu açıklandı.


Fransız teknik adam, Serie A'da daha önce 2013-2016 yıllarında Roma’yı çalıştırmıştı.


Napoli, Luciano Spalletti yönetiminde Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.




#Napoli
#Luciano Spaletti
#Rudi Garcia
22 dakika önce
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