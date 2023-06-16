Napoli'nin yeni hocası

Mavi-beyazlı kulübün başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisini tanıdığım ve görüştüğümüz son 10 günün ardından Sayın Rudi Garcia'nın Napoli'nin yeni teknik direktörü olacağını açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Kendisine içten şekilde hoş geldin diyorum. Bol şans." ifadelerini kullandı.