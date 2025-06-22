NBA'de Kevin Durant takaslandı: İşte yeni adresi

Phoenix Suns yıldız oyuncusu Kevin Durant'i Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'a takasladı.
NBA ekiplerinden Phoenix Suns, yıldız oyuncusu Kevin Durant'i milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'a takasladı.
ESPN'in haberine göre; Houston Rockets, takasta Kevin Durant karşılığında Dillon Brooks, Jalen Green, 2025 draftının 10. sıra seçimi ve beş ikinci tur seçimi verdi.
Dünyaca ünlü yıldız Kevin Durant kariyerinde 2 NBA şampiyonluğu, 2 kez finaller MVP'si, 1 kez de normal sezon MVP'si olurken, 14 kez de All Star maçında boy gösterdi.