NBA'de Kevin Durant takaslandı: İşte yeni adresi

ESPN'in haberine göre; Houston Rockets, takasta Kevin Durant karşılığında Dillon Brooks, Jalen Green, 2025 draftının 10. sıra seçimi ve beş ikinci tur seçimi verdi.

Dünyaca ünlü yıldız Kevin Durant kariyerinde 2 NBA şampiyonluğu, 2 kez finaller MVP'si, 1 kez de normal sezon MVP'si olurken, 14 kez de All Star maçında boy gösterdi.